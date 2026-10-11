RB Leipzig - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

RB Leipzig ile PSV Eindhoven, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
RB Leipzig, önemli bir rekabete hazırlanıyor. PSV Eindhoven karşısında kazanmak için mücadele edecekler.
RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 5 gol yedi.
PSV Eindhoven (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 6 gol yedi.
RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçında Como'ya karşı mağlup oldu. Buna karşın, Almanya Bundesliga Ligi'nde son maçında Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek formunu artırdı ve 14 golle etkili bir atak üretti.
RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Abdoul Kone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.
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