RB Leipzig - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Salı 22:00 PSV Eindhoven

RB Leipzig ile PSV Eindhoven, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

RB Leipzig, önemli bir rekabete hazırlanıyor. PSV Eindhoven karşısında kazanmak için mücadele edecekler.

Lig Durumu RB Leipzig 5. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 3 B 0 M 2 P 9 15 Attığı Gol 5 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) RB Leipzig 15 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı RL RB Leipzig İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 14 – 0

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 5 gol yedi.

PSV Eindhoven (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri RB Leipzig G M G M G tüm kulvarlar RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M

RB Leipzig 5-0 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi G

Como 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi M

Werder Bremen 3-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M PSV Eindhoven tüm kulvarlar PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Ligi G

PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi B

Ajax 1-3 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçında Como'ya karşı mağlup oldu. Buna karşın, Almanya Bundesliga Ligi'nde son maçında Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek formunu artırdı ve 14 golle etkili bir atak üretti.

Eksik Oyuncular RB Leipzig 6 eksik Assan Ouedraogo Marc Guiu Rocco Reitz Christoph Baumgartner Leopold Zingerle Abdoul Kone PSV Eindhoven 8 eksik Paul Wanner Kiliann Sildillia Jerdy Schouten Alassane Plea Sam Lammers Ricardo Pepi Adamo Nagalo Sami Ouaissa

RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Abdoul Kone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Antonio Nusa RB Leipzig 3 Gol 3 Asist Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist Tidiam Gomis RB Leipzig 2 Gol 2 Asist Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 1 Gol 2 Asist

RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.