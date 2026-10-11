SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılıyor. İki takımın son form durumları ve eksik oyuncuları analize tabi tutuldu. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

RB Leipzig - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig
Salı 22:00
13.10.2026
PSV Eindhoven
Stadyum: Red Bull Arena

RB Leipzig ile PSV Eindhoven, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

RB Leipzig, önemli bir rekabete hazırlanıyor. PSV Eindhoven karşısında kazanmak için mücadele edecekler.

Lig Durumu

RB Leipzig

5. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
3
B
0
M
2
P
9
15
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

RB Leipzig 15 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

RB Leipzig İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
14 – 0

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 5 gol yedi.

PSV Eindhoven (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
RB Leipzig G M G M G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G
  • 20.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M
  • 13.09.2026 RB Leipzig 5-0 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi G
  • 10.09.2026 Como 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi M
  • 05.09.2026 Werder Bremen 3-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M
PSV Eindhoven

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 20.09.2026 Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 13.09.2026 PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 10.09.2026 PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi B
  • 05.09.2026 Ajax 1-3 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçında Como'ya karşı mağlup oldu. Buna karşın, Almanya Bundesliga Ligi'nde son maçında Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek formunu artırdı ve 14 golle etkili bir atak üretti.

Eksik Oyuncular

RB Leipzig

6 eksik
Assan Ouedraogo Sakat Omzundan Sakat
Marc Guiu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Rocco Reitz Sakat Uyluk Sakatlığı
Christoph Baumgartner Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Leopold Zingerle Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Abdoul Kone Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

PSV Eindhoven

8 eksik
Paul Wanner Sakat Ayağından Sakat
Kiliann Sildillia Sakat Ameliyat
Jerdy Schouten Sakat Diz Sakatlığı
Alassane Plea Sakat
Sam Lammers Şüpheli Antrenman Eksikliği
Ricardo Pepi Sakat
Adamo Nagalo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Sami Ouaissa Sakat Kas Sakatlığı

RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Abdoul Kone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Antonio Nusa RB Leipzig 3 Gol 3 Asist
Christopher Nkunku Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist
Tidiam Gomis RB Leipzig 2 Gol 2 Asist
Ezechiel Banzuzi Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 1 Gol 2 Asist

RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.

Sıkça Sorulan Sorular
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı ne zaman?

13 Ekim 2026'da.

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı saat kaçta?

22:00'de.

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçında hangi oyuncular eksik?

RB Leipzig'de Assan Ouedraogo, Marc Guiu, Rocco Reitz, Christoph Baumgartner, Leopold Zingerle, Abdoul Kone; PSV Eindhoven'da Paul Wanner, Kiliann Sildillia, Jerdy Schouten, Alassane Plea, Sam Lammers, Ricardo Pepi, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa eksik.

RB Leipzig ve PSV Eindhoven'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk İnan’dan hakemlere sert eleştiri!Selçuk İnan’dan hakemlere sert eleştiri!
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Avrupa maçında yokBeşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Avrupa maçında yok
Anahtar Kelimeler:
PSV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.