RD Global & INVAMED'den 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması

Toprakları işgal edilen, amaçları yurtlarını korumak olan bir milletin, efelerin, askerlerin, destan yazan zaferidir 30 Ağustos. Sıradan bir savaş değil, kendini ve yurdunu, onur ve namusunu, toprağına saldıran düşmanlardan kurtarma savaşıdır. 30 Ağustos Zaferi, varlığına kastedilen büyük Türk Milletinin yeniden hayata dönüş zaferi olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturmuştur.

Milletimiz her türlü sıkıntının altından zaferle kalkabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu uğurda şehit düşenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz; her iki zaferlerin mimarları olan Türk'ün büyük atalarına saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sıkıntıyı zaferle atlatan milletimizin, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin altından da zaferle çıkacağı inancıyla milletimizin Malazgirt Zaferini ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."