Real Betis 4. Lig takımını 12-1 mağlup etti, atılan tek golde yaşanan sevinç gündem oldu!

La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Betis, İspanya Kral Kupası 1.Turu maçında 4. Lig ekibi Hernan Cortes ile karşı karşıya geldi.

FARK 9'A İNİNCE...

Mücadele Real Betis'in 12-1 gibi ezici bir üstünlüğü ile sona ererken, maçın 54. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Attığı gollerle skoru 10-0'a kadar getiren Real Betis karşısında Hernan Cortes, karşılaşmanın 54.dakikasında Murquez Nieto ile gol bularak farkı 9'a indirdi.

Atılan golün ardından hem futbolcuların hem de tribünlerin büyük bir sevinç yaşaması gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

Real Betis karşısında skoru 10-1'e getiren İspanya Amatör Lig ekibi Hernan Cortes'in yaşadığı sevinç. pic.twitter.com/T1804dKrdw — Mynet Spor (@mynetspor) November 2, 2023







