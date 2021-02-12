Real Betis, Dorukhan Toköz'e talip oldu

AS Gazetesi'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen Betis'in, orta sahada Carvalho'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.
Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Dorukhan Toköz'ün peşinde Betis'ten önce Serie A'dan Udinese ve Lazio'nun da olduğu belirtiliyordu.
Beşiktaş'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ın yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı.
Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.
Kartal'a olumlu yanıt vermeyen 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gitmek için menajerinin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut'un özellikle İtalya'da oyuncusuna kulüp baktığı ifade ediliyor. Başarılı orta sahayı geçtiğimiz sezon öncesinde Udinese transfer etmek istemiş ancak sonuca varmamıştı. İtalyan ekibinin Dorukhan'ı o günden bu yana takibe devam ettiği belirtildi.
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