Real Betis, Dorukhan Toköz'e talip oldu

AS Gazetesi'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen Betis'in, orta sahada Carvalho'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

SERIE A'DAN DA TAKİP VAR

Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Dorukhan Toköz'ün peşinde Betis'ten önce Serie A'dan Udinese ve Lazio'nun da olduğu belirtiliyordu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ın yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ RAHATSIZ EDER"

Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN'A 7'DEN FAZLASI YOK!

Beşiktaş yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.