Real Betis'in yıldız ismi William Carvalho ifadeye çağrıldı! Bir kadına ilaç verip tecavüz etmekle suçlanıyor

La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho hakkında çok konuşulan bir iddia gündemde.

İspanyol basınından OK Diario'nun haberine göre, Sevilla Mahkemesi, tecavüz iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan Portekizli futbolcuyu ifadeye çağırdı.

"İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETTİ"

İddiaya göre olay geçtiğimiz Ağustos ayında Sevilla'daki tanınmış bir otelde meydana geldi. Mağdur, William Carvalho'yu kendisine ilaç verip tecavüz etmekle suçluyor.

ŞİDDET İZLERİYLE UYANDI

Haberin detaylarında, Carvalho'nun Ibiza'da ikamet eden mağduru Sevilla'ya davet ettiği, bir restoranda buluştukları ve akşam yemeği yedikleri ertesi sabah bir otelde vücudunda şiddet izleriyle uyanması ve ne olduğunu hatırlamadığı öne sürüldü.

KAMERA KAYITLARI BULUNUYOR

Gelişmelerin kaydedildiği otelin güvenlik kameralarında, iddia edilen olay sabahında Carvalho ve mağdurun odaya çıktığına dair kayıtlar bulunuyor. William Carvalho'nun ifadesi için Sevilla Mahkemesi tarafından çağrıldığı ve Salı günü (6 Şubat) hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.





