Real Betis - Porto Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Real Betis Çarşamba 22:00 Porto

Real Betis ile Porto, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Benito Villamarin'de karşılaşıyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Real Betis, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek istiyor.

Lig Durumu Real Betis 3. İspanya La Liga O 8 G 6 B 1 M 1 P 19 14 Attığı Gol 9 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Betis 14 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı RB Real Betis İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 8 – 2

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.

Porto (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Real Betis G B G G G tüm kulvarlar Real Betis 5-2 Osasuna İspanya La Liga G

Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis İspanya La Liga B

Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga G

Villarreal 1-2 Real Betis İspanya La Liga G

Lille 2-3 Real Betis Şampiyonlar Ligi G Porto tüm kulvarlar Maritimo 1-2 Porto Portekiz Süper Ligi G

Deportivo La Coruna 1-3 Porto Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi G

Casa Pia 1-4 Porto Portekiz Süper Ligi G

Porto 0-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Real Betis, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans gösterdi. Öte yandan, Porto ise Portekiz Süper Ligi'nde son 5 maçında 5 galibiyetle geliyor ve formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Real Betis 3 eksik Junior Firpo Aitor Ruibal Iker Losada Porto 9 eksik Samu Aghehowa Zaidu Sanusi Nehuen Perez Seko Fofana Jan Bednarek Vasco Sousa Dominik Prpic William Gabriel Mec

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Jan Bednarek (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Şüpheli) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist Isco Real Betis 2 Gol 1 Asist Rodrigo Riquelme Real Betis 2 Gol 0 Asist Abde Ezzalzouli Real Betis 2 Gol 0 Asist

Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Cucho Hernandez.