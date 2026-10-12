Real Betis - Porto Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Betis ile Porto, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Benito Villamarin'de karşılaşıyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Real Betis, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek istiyor.
Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.
Porto (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.
Real Betis, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans gösterdi. Öte yandan, Porto ise Portekiz Süper Ligi'nde son 5 maçında 5 galibiyetle geliyor ve formda bir görüntü sergiliyor.
Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Jan Bednarek (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Şüpheli) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Cucho Hernandez.
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