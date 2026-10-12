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Real Betis - Porto Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Betis, Porto ile önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. İki takımın son durumları ve eksik oyuncuları hakkında bilgiler haberimizde derlendi.

Real Betis - Porto Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Real Betis
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Porto
Stadyum: Estadio Benito Villamarin Yayın: tabii Spor

Real Betis ile Porto, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Benito Villamarin'de karşılaşıyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Real Betis, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek istiyor.

Lig Durumu

Real Betis

3. İspanya La Liga
O
8
G
6
B
1
M
1
P
19
14
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Betis 14 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Betis İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
8 – 2

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.

Porto (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Real Betis G B G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Real Betis 5-2 Osasuna İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis İspanya La Liga B
  • 17.09.2026 Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga G
  • 14.09.2026 Villarreal 1-2 Real Betis İspanya La Liga G
  • 08.09.2026 Lille 2-3 Real Betis Şampiyonlar Ligi G
Porto

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Maritimo 1-2 Porto Portekiz Süper Ligi G
  • 02.10.2026 Deportivo La Coruna 1-3 Porto Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi G
  • 12.09.2026 Casa Pia 1-4 Porto Portekiz Süper Ligi G
  • 08.09.2026 Porto 0-2 Manchester City Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Real Betis, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans gösterdi. Öte yandan, Porto ise Portekiz Süper Ligi'nde son 5 maçında 5 galibiyetle geliyor ve formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Real Betis

3 eksik
Junior Firpo Sakat Adale Problemi
Aitor Ruibal Sakat Diz Sakatlığı
Iker Losada Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Porto

9 eksik
Samu Aghehowa Sakat Diz Sakatlığı
Zaidu Sanusi Sakat Adale Problemi
Nehuen Perez Sakat Adale Problemi
Seko Fofana Sakat Adale Problemi
Jan Bednarek Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Vasco Sousa Sakat Bacağından Sakat
Dominik Prpic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
William Şüpheli
Gabriel Mec Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Jan Bednarek (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Şüpheli) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist
Isco Real Betis 2 Gol 1 Asist
Rodrigo Riquelme Rodrigo Riquelme Real Betis 2 Gol 0 Asist
Abde Ezzalzouli Real Betis 2 Gol 0 Asist

Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Cucho Hernandez.

Sıkça Sorulan Sorular
Real Betis - Porto maçı ne zaman?

14 Ekim 2026'da oynanacak.

Real Betis - Porto maçı saat kaçta?

22:00'da başlayacak.

Real Betis - Porto maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Real Betis - Porto maçında hangi oyuncular eksik?

Real Betis'te Junior Firpo ve Aitor Ruibal, Porto'da ise Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Nehuen Perez, Seko Fofana, Jan Bednarek, Vasco Sousa, Dominik Prpic ve William eksik.

Real Betis ve Porto'nun ligde kaç puanı var?

Real Betis, 19 puanla 3. sırada, Porto ise 15 puanla lider konumda.

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Anahtar Kelimeler:
FC Porto Real Betis
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