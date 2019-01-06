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Real Madrid 0 - 2 Real Sociedad (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 06.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı konuk etti. Taraftarlarını üzen Real Madrid, Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Real Madrid 0 - 2 Real Sociedad (La Liga)

Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçın hemen başında penaltı kazanan Real Sociedad, 3. dakikada William Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Lucas Vazquez, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Avantajını iyi kullanan Real Sociedad 83. dakikada Ruben Pardo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Real Sociedad'ın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini alan ve 30 puanda kalan Real Madrid 5. sıraya geriledi. Real Sociedad ise 22 puana çıktı.

İspanyol basını, hafta içinde oynanan erteleme maçında deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kalan ve bugün de sahasında Real Sociedad'a yenilen Real Madrid'i 31 Ekim'den bu yana çalıştıran Arjantinli Santiago Solari'nin takımdaki geleceğinin tartışılmaya başlandığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid real sociedad La Liga

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