SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.02.2020 03:22 | Son Güncelleme

Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24'üncü haftasında sahasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Fiodor Smolov'un golüyle öne geçen konuk takım Celta Vigo, soyunma odasına üstün gitti.

2'nci 45 dakikaya hızlı başlayan Real Madrid, 52'nci dakikada Alman oyuncusu Toni Kross'un golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Ataklarını sürdüren ev sahibi takım, 65'nci dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde skor avantajıyla rahatlayan Real Madrid'in defanstaki boşluklarını iyi değerlendiren Celta Vigo, oyunda girdikten 2 dakika sonra 85'inci dakikada fileleri havalandıran Santi Mina ile beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde skor değişmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

La Liga'da zirvedeki yerini koruyan Real Madrid bu sonuçla puanını 53'e çıkarırken, 2'nci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkı 1'e indi.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo ise 21 puanla düşme hattının üstünde 17'nci sırada yer aldı.

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 910 dakika sahada kalan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 77'nci dakikada sarı kart gördü.

Bu arada, Real Madrid'de sakatlığı sona eren Belçikalı futbolcu Eden Hazard 82 gün sonra forma giydi. Teknik direktör Zinedine Zidane, ilk 11'de şans verdiği Hazard'ı 74'üncü dakikada Vinicus ile değiştirdi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Arda Turan'dan transfer cevabıArda Turan'dan transfer cevabı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid celta vigo

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Flaş Arda Turan açıklaması

Flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

VAR sisteminde devrim gibi değişiklik geliyor!

Herkes bunu konuşuyor

Napoli 1-0 İnter (Maç Sonucu) Napoli kupada Inter'den avantajlı skorla döndü

Kupa'da İnter'e Napoli darbesi

Adebayor'un yeni takımı belli oldu!

Adebayor'un yeni takımı belli oldu!

Talisca'dan virüs açıklaması

Talisca'dan virüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.