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Real Madrid 3 - 0 Athletic Bilbao

İSPANYA HABERLERİ  | 21.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

La Liga'da herhangi bir hedefi kalmayan Real Madrid, 33. hafta mücadelesinde sahasında Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. Real Madrid'de tüm gollerde Benzema'nın imzası vardı.

Real Madrid 3 - 0 Athletic Bilbao

Geçen hafta Leganes ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, sahasındaki mücadelenin hakimiydi ancak aradığı golü ilk yarıda bulamadı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Madrid ekibi, 47. dakikada son haftaların golcüsü Benzema ile öne geçti. Yıldız golcü, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkaran gole de imza attı. Son dakikada bir gol daha atan Fransız, hat-trickini tamamlamış oldu.

Real'in son 8 golüne imza atan Benzema, toplam gol sayısını da 21'e çıkardı. Maçı da bu gollerle 3-0 kazanan Real Madrid, puanını 64'e çıkardı. Bilbao ise 46 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid athletic bilbao karim benzema

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