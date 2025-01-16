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Real Madrid, ABD'li basketbolcu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 14:05
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Real Madrid, ABD'li basketbolcu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattı

Real Madrid, ABD'li basketbolcu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattı

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı renklerine bağladı.

Real Madrid Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dennis Smith Jr, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks tarafından 1. tur 9. sıradan draft edildi. Skorer oyuncu, NBA'de Mavericks'in yanı sıra New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve son olarak Brooklyn Nets forması giydi.

İlk kez Avrupa'da görev yapacak 1,91 metre boyundaki Dennis Smith Jr, NBA'de çıktığı 326 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt, 4,2 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Anahtar Kelimeler:
real madrid
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