Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!

Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Arda Güler konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelişimi için başka bir takıma kiralanacağı konuşulan milli oyuncunun kariyerine Real Madrid'de devam etmek istemesi yönetimi geri adım attırmıştı.

KADRODA YER AÇMAK İÇİN KİRALANACAK İDDİASI

İspanya'nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan Getafe'ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları şaşkına döndü.

ARDA GÜLER İSTEMİYOR

Devre arasında Milan'ın istediği Arda Güler, Real Madrid'de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe'nin teklifine direkt olarak 'hayır' cevabı veren Arda Güler'in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.





