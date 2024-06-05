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Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.06.2024 19:01
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Real Madrid'de müthiş bir sezon geçiren Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Arda Güler'in kadroda yer açılması amacıyla kiralanacağı ifade ediliyor.

Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Arda Güler konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelişimi için başka bir takıma kiralanacağı konuşulan milli oyuncunun kariyerine Real Madrid'de devam etmek istemesi yönetimi geri adım attırmıştı.

KADRODA YER AÇMAK İÇİN KİRALANACAK İDDİASI

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İspanya'nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan Getafe'ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları şaşkına döndü.

ARDA GÜLER İSTEMİYOR

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Devre arasında Milan'ın istediği Arda Güler, Real Madrid'de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe'nin teklifine direkt olarak 'hayır' cevabı veren Arda Güler'in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.

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Arda Güler getafe real madrid
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