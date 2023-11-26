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Real Madrid Arda Güler konusuna son noktayı koydu! İspanyollar duyurdu

26.11.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla formadan uzak kalan Arda Güler için 'kiralık olarak gönderilecek' iddiaları ortaya atılırken, İspanyol ekibi konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamazken, genç yıldız için 'kiralık gönderilecek' iddiaları ortaya atılmıştı.

İspanyol ekibine imza attığı basın toplantısında başka bir takıma kiralık olarak gitmeyeceğini belirten Arda Güler, "Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamız bunun söz konusu olmadığını söyledim. Buraya oynamaya geldim." ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE'YE KİRALANACAK"

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Sezon başında Real Betis ve Bayer Leverkusen gibi kulüplere kiralık olarak gidebileceği iddia edilmişti. Ayrıca İspanyol basını son günlerde Arda'nın devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanabileceğini iddiaları da çokça konuşulmuştu.

İSPANYOLLAR DUYURDU

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Tüm bu iddialar konuşulmaya devam ederken İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından AS'ın haberine göre Real Madrid, henüz hiçbir resmi karşılaşmada faydalanamadığı Arda Güler'i ara transfer döneminde hiçbir kulübe kiralamama kararı aldı. Haberin devamında, Real Madrid'in sakatlığını atlatmasının hemen ardından Arda Güler'den faydalanacağı belirtildi.

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