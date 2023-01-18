Real Madrid - Barcelona maçında şike mi yapıldı? İspanyollar çıldırdı, profiline yorum yağdırıyor...

İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı. Maçın ardından ortaya çıkan detay ise İspanya'da gündem oldu.

GOLLERDEN SONRA NE YAPMAYA ÇALIŞTI?

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Mendy'nin Barcelona'nın her golünden sonra ellerini havaya doğru açması sosyal medyada gündem oldu. Maçın üstünden günler geçmesine rağmen sıcaklığını koruyan bu olay tartışma konusu oldu.

ŞİKE İDDİASI NEDENİYLE YORUM YAĞIYOR

Sosyal medya hesabına binlerce yorum alan Mendy, taraftarlar tarafından şike yapmakla suçlanıyor. Yapılan yorumların ardından sosyal medya hesabını yorum almaya kapatan yıldız oyuncu çareyi böyle buldu.



