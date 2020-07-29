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Real Madrid Boluspor'dan İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti

İSPANYA HABERLERİ  | 29.07.2020 08:32 | Son Güncelleme

Real Madrid, 17 yaşındaki Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti. Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

Real Madrid Boluspor'dan İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti

Real Madrid, Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.

Ajansspor'un haberine göre; Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak. Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

İHSAN EFE ÇALIŞ KİMDİR?

2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.

DEHA SARIAHMET KİMDİR?

2003 doğumlu Deha Sarıahmet, Boluspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir altyapılarında oynadı. Deha Sarıahmet orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor. Deha, U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol attı.

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