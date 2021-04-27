Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Premier Lig ekibi Chelsea ise Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacağı mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesine Türkiye’den de ilgi yoğun…
Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ile Chelsea, bundan önce 1971 Kupa Galipleri Kupası finali ve 1998 Süper Kupa'da rakip oldu. Chelsea, iki kupayı da müzesine götürmeyi başarmıştı. Real Madrid'in kulüp tarihinde hiçbir resmî maçta mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Chelsea…
Devler liginde en fazla maçta karşılaşan iki ülke İspanya ve İngiltere… İngiliz ekipleri son 7 mücadelede 4 galibiyet elde ederken, daha önceki 20 maçta İspanyol rakiplerini yalnızca iki defa mağlup edebildi.
Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok yarı finale kalan İngiliz takımı Chelsea, turnuva tarihinde bu aşamada en fazla boy gösteren ekip ise Real Madrid oldu. Kupa tarihindeki ilk yarı finalinde çıktığı ilk maçı kaybeden İngiliz ekibi Chelsea, sonrasında 6 defa ulaştığı bu aşamanın ilk karşılaşmalarında hiç yenilmedi. İngiliz ekibinin mağlup olmadığı bu 6 mücadele toplam dört gole sahne oldu.
İspanyol devi, 2017/18'den beri ilk defa turnuvanın bu aşamasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayaklarında çıktığı son 10 maçın dokuzunu kazanan Real Madrid, bu karşılaşmaların sekizinde 2+ gol sevinci yaşadı. Thomas Tuchel ile Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15+ eleme turu maçında görev yapan 24 teknik direktörden ikisi konumunda. Zidane bu isimler arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan iki çalıştırıcıdan biri, Tuchel ise en yüksek yedinci orana sahip.
Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in devler ligi kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Real Madrid oldu. Turnuva tarihinde hiçbir çalıştırıcı İspanyol devine karşı yenilgi yüzü görmeden daha fazla maça çıkmadı.
Madrid ekibiyle karşılaştığı ilk üç maçta da fileleri havalandırmayı başaran tek isim Lucio oldu. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk 11 çıktığı yedi maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech, 2018/19 son 16 turunda Real Madrid'e rakip olduğu iki karşılaşmada birer gol atmıştı. Chelsea formasıyla çıktığı ilk 9 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca iki gol yiyen Edouard Mendy, turnuvadaki ilk 10 karşılaşmasında en az gole izin veren kaleci konumundaki Keylor Navas'ın rekorunu egale etmeyi hedefliyor.
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