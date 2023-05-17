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Real Madrid çıldırdı! 100 milyon euro'ya Jude Bellingham imzayı atıyor

17.05.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Borussia Dortmund'a Jude Bellingham için 100 milyon euro'luk resmi teklif yaptı. Bonservis bedelinin yanında bonusların da bulunduğu bu teklifin yüksek ihtimalle kabul edileceği ifade edildi.

Real Madrid çıldırdı! 100 milyon euro'ya Jude Bellingham imzayı atıyor
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Gelecek sezon Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid artık işi bitirmek üzere. Dortmund'a 100 milyon euro civarında bir teklif hazırlayan İspanyol devi olumlu cevap aldı.

REAL MADRİD CEO'SU DORTMUND'A GİTTİ

BELLINGHAM2

Real Madrid'in CEO'su Jose Angel Sanchez'in transfere son noktayı koymak için bu hafta Dortmund'a gideceği öğrenildi. Luka Modric'in yerine düşünülen İngiliz oyuncu, gelecek sezon Real Madrid'e katılacak.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Bellingham

Dortmund'un kendine önerdiği yeni sözleşme teklifini reddeden Jude Bellingham, takımdan ayrılmak istediği için yıllık 14 milyon euro'luk teklifi elinin tersiyle geri çevirmişti. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Jude Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 129 resmi maçta 21 gol atıp 25 asist kaydetti.


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Jude Bellingham dortmund real madrid 10 de sezon

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