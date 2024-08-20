SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Real Madrid'de Ancelotti her şeyi itiraf etti! Başkan Perez'e Arda Güler sözleri...

Real Madrid'de Ancelotti her şeyi itiraf etti! Başkan Perez'e Arda Güler sözleri...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.08.2024 13:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın açılış haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca deplasmanında 1-1 berabere kalarak yeni sezona puan kaybıyla başladı. Karşılaşmada Arda Güler'in 88.dakikada oyuna dahil olması eleştirilere neden olmuştu. Dönüş uçağında Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile teknik direktör Carlo Ancelotti bu konu hakkında görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, ligin ilk haftasında deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezona nazaran bu sezon daha fazla süre bulması beklenen milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başlarken, 88.dakikada oyuna dahil olmuştu. Karşılaşmanın ardından oyuncu değişikliklerinin geç gelmesi nedeniyle Ancelotti eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

'ÖZÜR DİLEDİĞİ SÖYLENDİ'

Mücadelenin ardından İtalyan teknik adamın Arda Güler'le özel olarak görüşerek kendisinden özür dilediği iddia edilmişti.

İTİRAFTA BULUNDU

Screenshot_2

İspanyol basını Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti berabere kalınan Mallorca deplasmanının dönüş uçağında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancelotti'nin dönüş uçağında Perez'e, "Arda Güler, Brahim Díaz ve Lucas Vázquez oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği aktarıldı.

SIRA ARDA GÜLER'DE

Screenshot_6

Haberin devamında ise, ligin ikinci haftasında Real Valladolid'i Santiago Bernabeu'da konuk edecek eflatun - beyazlılar da Brahim Diaz ve Arda Güler'in hafta içi önemli bir değişiklik olmadığı bir seneryoda süre alacaklarını belirtildi.

REAL MADRİD KARİYERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Screenshot_5

Haberde ayrıca "Özellikle de fiziksel sorunlarını geride bırakarak tecrübeli teknik direktörünün rotasyon şemasındaki en çarpıcı seçeneklerden biri haline gelen Arda Güler... Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi performansı, onun Real Madrid kariyeri için dönüm noktası oldu." sözleri sarf edildi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Screenshot_4

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den eflatun - beyazlılara imza atan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezonu altı golle tamamlamıştı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'de A Milli Futbol Takımımız ile 1 gol - 2 asist üreterek gözleri üstüne toplamıştı.

19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Florentino Perez Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu!

Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu!

Ferdi Kadıoğlu transferinde olay karar!

Ferdi Kadıoğlu transferinde olay karar!

Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Yıldız isim İsviçre'ye götürülmedi

Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Yıldız isim İsviçre'ye götürülmedi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.