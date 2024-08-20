Real Madrid'de Ancelotti her şeyi itiraf etti! Başkan Perez'e Arda Güler sözleri...

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, ligin ilk haftasında deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezona nazaran bu sezon daha fazla süre bulması beklenen milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başlarken, 88.dakikada oyuna dahil olmuştu. Karşılaşmanın ardından oyuncu değişikliklerinin geç gelmesi nedeniyle Ancelotti eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

'ÖZÜR DİLEDİĞİ SÖYLENDİ'

Mücadelenin ardından İtalyan teknik adamın Arda Güler'le özel olarak görüşerek kendisinden özür dilediği iddia edilmişti.

İTİRAFTA BULUNDU

İspanyol basını Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti berabere kalınan Mallorca deplasmanının dönüş uçağında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancelotti'nin dönüş uçağında Perez'e, "Arda Güler, Brahim Díaz ve Lucas Vázquez oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği aktarıldı.

SIRA ARDA GÜLER'DE

Haberin devamında ise, ligin ikinci haftasında Real Valladolid'i Santiago Bernabeu'da konuk edecek eflatun - beyazlılar da Brahim Diaz ve Arda Güler'in hafta içi önemli bir değişiklik olmadığı bir seneryoda süre alacaklarını belirtildi.

REAL MADRİD KARİYERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Haberde ayrıca "Özellikle de fiziksel sorunlarını geride bırakarak tecrübeli teknik direktörünün rotasyon şemasındaki en çarpıcı seçeneklerden biri haline gelen Arda Güler... Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi performansı, onun Real Madrid kariyeri için dönüm noktası oldu." sözleri sarf edildi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den eflatun - beyazlılara imza atan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezonu altı golle tamamlamıştı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'de A Milli Futbol Takımımız ile 1 gol - 2 asist üreterek gözleri üstüne toplamıştı.

19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro.