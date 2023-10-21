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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Carlo Ancelotti 10 gün verdi ve...

21.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Arda Güler için teknik direktörü Carlo Ancelotti'den bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla sahalardan uzak kalan genç yıldız Arda Güler, sakatlığını atlatmak üzere.

Birçok taraftarın bir an önce Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmasını beklediği 18'lik yıldızın formasına ne zaman kavuşacağı merak konusu olurken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

"10 GÜN..."

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Arda'nın henüz hazır olmadığını söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." ifadelerini kullandı.

ARDA'YA ÖVGÜLER

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İtalyan teknik adam ayrıca, "Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç bir futbolcu. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." dedi.

"KASIM AYINDA DÖNECEĞİM"

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Sakatlığı hakkında Candaş Tolga Işık'a konuşan genç yıldız, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım" sözlerini sarf etmişti.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMIYOR

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Real Madrid Kulübü'nün hafta sonu oynanacak Sevilla maçı kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Arda Güler yer almadı.

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