Real Madrid'de Arda Güler İspanyolları mest etti! Gazete manşetleri Milli yıldızla süslendi... Modric ve Özil gibi... Guti'yi hatırlattı

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’den yine harika bir performans geldi. Yaptığı asist ve gösterdiği başarılı oyunla dikkatleri üzerine çeken Milli futbolcu, İspanyolların ağzını açık bıraktı. Milli futbolcunun şık asistini manşetlerine alan İspanyol basını Real Madrid’in efsane futbolcusu Guti’ye benzetti.

ŞIK ASİST!

Real Madrid'de Arda Güler ile Kylian Mbappe iş birliği golü getirirken, Arda'nın asisti Mbappe'nin golüyle skoru 4-1’E getirdi.

YİNE NEFİS PERFORMANS

Real Madrid'in 6 maçta 6 galibiyet alarak lige harika bir başlangıç yapmasının yanı sıra Arda Güler'in Levante maçı performansı da çok konuşuldu. İşte Milli yıldızın 4-1'lik Levante maçı performansı...

1 asist.

Takımın en çok kilit pas atan ismi.

Takımın en çok top kapan isimlerinden.

7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.

%90 pas isabet yüzdesi.

MANŞETLER ARDAYLA SÜSLENDİ! MODRIC VE ÖZİL GİBİ…

İspanyol basınından Defensa Central, "Kylian Mbappé, Ciudad de Valencia'da Levante karşısında gecenin ikinci golünü attı. Arda Güler'in Luka Modric'i ve Mesut Özil'i andıran dış ayağıyla yaptığı harika pası tamamlayan Fransız oyuncu, kaleciyi geçip rahatça golü attı." sözleriyle haber yaptı.

GUTİ’Yİ HATIRLATTI…

MARCA, "Spot ışıkları Mbappé'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor." dedi.

‘‘TOPU ALDIĞINDA HER ŞEY OLABİLİR’’

Mundo Deportıvo,"Arda Güler, topu aldığında her şey olabilir. Real Madrid'in Levante karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette Mbappé'ye yaptığı asist muhteşemdi." İfadesini kullandı.