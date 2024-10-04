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Real Madrid'de Arda Güler neden oynamıyor? Carlo Ancelotti az oynamasının arka planını açıkladı! ''Oynatamıyorum çünkü...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 16:41
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İspanya LaLiga'nın 9.haftasında Real Madrid sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti, bu sezon istediği süreleri almakta zorlanan milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid LaLiga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, Arda Güler'in süre alamamasıyla ilgili konuya değindi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille' deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligde Villarreal karşısında moral arayacak. Söz konusu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in az süre almasını değerlendirdi.

''ÇOK İYİ DURUMDALAR''

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Ancelotti, Villarreal’in oldukça formda bir takım olduğunu belirterek, “Villarreal çok iyi durumda ve sahada iyi konumlanıyorlar. En iyi seviyelerinde oynuyorlar. Zorlu bir maç olacak, ancak bu, en iyi seviyemize dönme ve taraftarlarımızın önünde yeniden iyi futbol oynama fırsatı” dedi. Savunmada ve hücumda daha fazla yoğunluğa ihtiyaç duyduklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, “Savunma yoğunluğumuza ve top dolaşımına bakmamız gerekiyor. Son mağlubiyet bizim için iyi bir fırsat olabilir, eğer doğru tepkiyi verirsek” diye konuştu.

''MBAPPE'NİN SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ''

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Mbappé’nin Fransa milli takımına çağrılmamasıyla ilgili de konuşan Ancelotti, “Mbappé’nin bir sorunu vardı ve bu sorun büyük ölçüde çözüldü, ancak henüz tamamen iyileşmiş değil. Deschamps onu kadroya çağırmamaya karar verdi. Mbappé milli takım teknik direktörü ile konuştu ve kulübün tıbbi ekibi Fransa’nın tıbbi ekibiyle konuştu” ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİ ÇOK FAZLA'

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İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID FORMASIYLA BU SEZON ARDA GÜLER

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19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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