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Real Madrid'de Asensio şoku! Çapraz bağı koptu

İSPANYA HABERLERİ  | 24.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Arsenal ile oynadığı maçta sakatlanan Marco Asensio'nun sol diz yan çapraz bağı koptu. Genç oyuncu yeni sezonda forma giyemeyecek.

Real Madrid'de Asensio şoku! Çapraz bağı koptu

Real Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupasında normal süresi 2-2 biten maçta Arsenal'i penaltılarla 3-2 yendi. İspanyol devi, Asensio'nun sakatlığıyla sarsıldı. Sol diz çapraz bağları kopan genç oyuncunun sezonu kapattığı kaydedildi.

İkinci yarıda skoru 2-2'ye getiren golü atan Marco Asensio, Pierre-Emerick Aubameyang'la girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. İspanyol oyuncu gözyaşlarını tutamazken; sedyeyle ambulansa alındı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Hastaneye gitti; ancak durumu kötü görünüyor" dedi.

YENİ SEZONDA YOK
İspanyol basını ise Asensio'nun sol diz yan bağlarında kopma olduğunu sayfalarına taşıdı. Bazı kaynaklar ise Asensio'nun sakatlığıyla ilgili film sonuçlarını paylaştı ve oyuncunun diz bağlarının koptuğu görüldü. Başarılı orta saha oyuncusunun bu sakatlığın ardından yeni sezonda takımını yalnız bırakacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Marco Asensio

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