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  4. Real Madrid'de beklenen oldu! Resmi imzalar çok kısa süre içinde atılacak

Real Madrid'de beklenen oldu! Resmi imzalar çok kısa süre içinde atılacak

28.11.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de imzalar atılıyor. İspanyol deviyle son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Ancelotti, Real Madrid ile nikah tazeliyor.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeni bir gelişme yaşandı. Madrid ekibi, kısa süre içinde Ancelotti ile masaya oturup sözleşme yenileyecek.

AYRILACAK İDDİASI VARDI

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Sözleşmesinde sona gelinen Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Ancelotti ile anlaşan Real Madrid'in 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Real Madrid yönetimi, Ancelotti ile görüşme yaptıktan kısa bir süre sonra Arda Güler ile de toplantı gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle bu durumu kafasına takmasını istemeyen Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in üstündeki baskıyı azaltmak için özel bir çalışma programı hazırladığı ifade edildi.

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