Real Madrid'de beklenen oldu! Resmi imzalar çok kısa süre içinde atılacak

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeni bir gelişme yaşandı. Madrid ekibi, kısa süre içinde Ancelotti ile masaya oturup sözleşme yenileyecek.

AYRILACAK İDDİASI VARDI

Sözleşmesinde sona gelinen Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Ancelotti ile anlaşan Real Madrid'in 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Real Madrid yönetimi, Ancelotti ile görüşme yaptıktan kısa bir süre sonra Arda Güler ile de toplantı gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle bu durumu kafasına takmasını istemeyen Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in üstündeki baskıyı azaltmak için özel bir çalışma programı hazırladığı ifade edildi.





