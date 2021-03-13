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Real Madrid'de çılgın plan; önce Ronaldo, sonra Haaland ve Mbappe

13.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de çılgın plan; önce Ronaldo, sonra Haaland ve Mbappe

Gelecek sezon kadroyu Kylian Mbappe ve Erling Haaland güçlendirmek isteyen, İspanyol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez gözünü eski yıldızı Ronaldo'ya dikti.

İspanyol AS Gazetesi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'in, bu yaz Ronaldo'yu tekrar kulübe döndürerek 2 oyuncu için yapmayı planladığı operasyonu "ucuza" kapatmayı planladığını yazdı.

Juventus'ta beklentilerin altında kalan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe daha ciddi konuşulmaya başlanırken, Real Madrid'e geri dönüşüyle ilgili İspanyol AS Gazetesi'nde flaş bir haber yer aldı.

Dünya futbolunun yeni yıldızları Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'in, bu yaz Ronaldo'yu tekrar kulübe döndürerek 2 oyuncu için yapmayı planladığı operasyonu "ucuza" kapatmayı planladığı kaydedildi.

Bu yaz Ronaldo'yu düşük bir bedelle geri alacak Real Madrid'in, PSG ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Mbappe'yi bedava, Dortmund ile anlaşmasında 2022'de "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi olan Haaland'ı da bu bedelle kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.

Real Madrid'in Modric ve Kroos'un yaşlanması nedeniyle orta sahaya da 2022 yazında bir hamle yapmayı düşündüğü ve Rennes'in yükselen ismi Eduardo Camavinga'nın en ciddi aday olarak görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Real Madrid'e bu yaz Mbappe ve Haaland'ı birlikte kadroya katmak istemesi durumunda sözleşmeleriyle birlikte 852 milyon euroluk bir fatura çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo
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