Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'i korku sardı!

Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun moralinin bir hayli bozulduğu ve endişelenmeye başladığı aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN HEDEFİ EURO 2024

İspanyol basını her geçen gün Arda Güler ile ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığı ile tanınan Defansa Central'ın haberine göre; Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi duyuyor.

FORMU DÜŞÜYOR

Real Madrid'de ilk 11 oynayamadığı için maç temposu her geçen gün düşen oyuncunun bir çare aradığı ve yavaş yavaş kiralanma seçeneğini düşünmeye başladığı aktarıldı.





