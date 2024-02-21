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Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'i korku sardı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 22:30 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddiaları her geçen gün artıyordu. Bu iddialardan sonra Arda Güler'i korku sardı. Milli oyuncu EURO 2024'te ilk 11 oyuncusu olamamaktan endişe duyduğu öne sürüldü.

Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'i korku sardı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun moralinin bir hayli bozulduğu ve endişelenmeye başladığı aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN HEDEFİ EURO 2024

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İspanyol basını her geçen gün Arda Güler ile ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığı ile tanınan Defansa Central'ın haberine göre; Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi duyuyor.

FORMU DÜŞÜYOR

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Real Madrid'de ilk 11 oynayamadığı için maç temposu her geçen gün düşen oyuncunun bir çare aradığı ve yavaş yavaş kiralanma seçeneğini düşünmeye başladığı aktarıldı.

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