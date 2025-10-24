SPOR

Real Madrid'de gözler Kenan Yıldız transferine çevrildi! Oyuncunun menajerinden olay açıklama! ''Xabi Alonso ille de onu istiyor''

İspanya devi Real Madrid’de transfer dönemine kısa bir süre kala hedef Juventus’un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız’a çevrildi. A milli yıldız için menajer Giovanni Branchini transfer iddialarını resmen doğruladı. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid’de gözler transfere çevrildi. İspanyol devi Türk Milli Takımının yıldız oyuncusu Kenan Yıldız için resmen devreye girdi. Öte yandan İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso’nun Kenan Yıldız’ı istediğini iddia etti. İşe detaylar…

‘‘MBAPPE DIŞINDA HERKES… YETER Kİ O GELSİN’’

İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, Tutto Mercato’ya yaptığı açıklamada; "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor." denildi.

ARDA GÜLER DETAYI!

Türk Milli takımının yıldız oyuncularından Arda Güler’in de bu transferde etkin rol oynadığı ve Kenan Yıldız’ı Real Madrid’e getirmek için oyuncuyla konuştuğu iddia edildi. Teknik direktör Xabi Alonso’nun takımının önemli oyuncularından olan ve geleceğini çok parlak gördüğünü söylediği Arda Güler’in yanına yine aynı potansiyel olarak gördüğü Kenan Yıldız’ı da görmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibi Juventus formasıyla 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla tüm gözleri üzerinde topladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'un Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada Kenan Yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

