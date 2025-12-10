10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray sahadan Balagun'un golüyle 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu mağlubiyetle birlikte lig sıralamasında 17.sıraya düşerken, 2 maç kala büyük bir fırsat tepti.

YAPAY ZEKA HESAPLADI! 10 BİN KEZ SİMULE ETTİ...

Ülke puanı hesabının yapay zeka sistemi aracılığıyla yaptığı hesaplamada; Monaco mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekibin üst tur konusundaki ihtimalleri ortaya çıkarıldı. Buna göre Galatasaray'ın;

İlk 8 ihtimali %1,8'den %0,03 düştü.

9-16 ihtimali %27'den %6'ya düştü.

17-24 ihtimali %65'ten %86'ya yükseldi.

Elenme ihtimali %5,5'tan %7'ye yükseldi.

Gerçekleştirilen 10 bin simülasyona göre sarı-kırmızılılar için kalan iki maçın puansız kapatılması ya da 1 puanla tamamlanması en beklendik senaryolar.

9 PUAN VE İHTİMALLER!

Galatasaray için 9 puan ve elde edilen averajlara göre play-off'a kalma ihtimali:

9 puan -2 averaj: %92

9 puan -3 averaj: %91

9 puan -4 averaj: %88

9 puan ve daha kötü bir averaj: %79

Oranların yüksek çıkma sebebi şu an 5 ya da 6 puanda olan takımların bir kısmı da kötü averaja sahip olması:

Pafos: 6 puan -3 averaj

Union SG: 6 puan -8 averaj

Olimpiyakos: 5 puan -7 averaj

17.SIRADA KALDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Monaco mağlubiyetinin ardınan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 17. sıraya geriledi.