10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında aldığı mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayan sarı-kırmızılı ekip için olasılıklar hesaplandı. 10 bin kez simüle edilen yapay zeka sistemine göre Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde 17-24.sıralarda tamamlıyor. işte detaylar...

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray sahadan Balagun'un golüyle 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu mağlubiyetle birlikte lig sıralamasında 17.sıraya düşerken, 2 maç kala büyük bir fırsat tepti.

YAPAY ZEKA HESAPLADI! 10 BİN KEZ SİMULE ETTİ...

10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması 1

Ülke puanı hesabının yapay zeka sistemi aracılığıyla yaptığı hesaplamada; Monaco mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekibin üst tur konusundaki ihtimalleri ortaya çıkarıldı. Buna göre Galatasaray'ın;

İlk 8 ihtimali %1,8'den %0,03 düştü.
9-16 ihtimali %27'den %6'ya düştü.
17-24 ihtimali %65'ten %86'ya yükseldi.
Elenme ihtimali %5,5'tan %7'ye yükseldi.

Gerçekleştirilen 10 bin simülasyona göre sarı-kırmızılılar için kalan iki maçın puansız kapatılması ya da 1 puanla tamamlanması en beklendik senaryolar.

9 PUAN VE İHTİMALLER!

10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması 2

Galatasaray için 9 puan ve elde edilen averajlara göre play-off'a kalma ihtimali:

9 puan -2 averaj: %92
9 puan -3 averaj: %91
9 puan -4 averaj: %88
9 puan ve daha kötü bir averaj: %79

Oranların yüksek çıkma sebebi şu an 5 ya da 6 puanda olan takımların bir kısmı da kötü averaja sahip olması:
Pafos: 6 puan -3 averaj
Union SG: 6 puan -8 averaj
Olimpiyakos: 5 puan -7 averaj

17.SIRADA KALDI!

10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması 3

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Monaco mağlubiyetinin ardınan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 17. sıraya geriledi.

MS
Monaco Monaco
1 - 0
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray monaco şampiyonlar ligi
