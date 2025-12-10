10 bin kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Monaco maçının ardından Şampiyonlar Ligi sıralaması

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray sahadan Balagun'un golüyle 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu mağlubiyetle birlikte lig sıralamasında 17.sıraya düşerken, 2 maç kala büyük bir fırsat tepti.
Ülke puanı hesabının yapay zeka sistemi aracılığıyla yaptığı hesaplamada; Monaco mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekibin üst tur konusundaki ihtimalleri ortaya çıkarıldı. Buna göre Galatasaray'ın;
İlk 8 ihtimali %1,8'den %0,03 düştü.
9-16 ihtimali %27'den %6'ya düştü.
17-24 ihtimali %65'ten %86'ya yükseldi.
Elenme ihtimali %5,5'tan %7'ye yükseldi.
Gerçekleştirilen 10 bin simülasyona göre sarı-kırmızılılar için kalan iki maçın puansız kapatılması ya da 1 puanla tamamlanması en beklendik senaryolar.
Galatasaray için 9 puan ve elde edilen averajlara göre play-off'a kalma ihtimali:
9 puan -2 averaj: %92
9 puan -3 averaj: %91
9 puan -4 averaj: %88
9 puan ve daha kötü bir averaj: %79
Oranların yüksek çıkma sebebi şu an 5 ya da 6 puanda olan takımların bir kısmı da kötü averaja sahip olması:
Pafos: 6 puan -3 averaj
Union SG: 6 puan -8 averaj
Olimpiyakos: 5 puan -7 averaj
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Monaco mağlubiyetinin ardınan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 17. sıraya geriledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum