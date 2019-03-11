Real Madrid'de ikinci Zidane dönemi

Son dakika haberine göre; Real Madrid, Zinedine Zidane ile tekrar anlaşma sağlandı. Real Madrid, teknik direktörlük göreviyle 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazananan ancak bir anda birçok söylentiyle birlikte görevini bırakan Zinedine Zidane ile tekrar anlaştı.

İspanyol medyasında yer alana habere göre Santiago Solari ile yollarını ayıran Real Madrid ikinci Zidane dönemi için resmi açıklamayı bu akşam yapılacak.

