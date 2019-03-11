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Real Madrid'de ikinci Zidane dönemi

İSPANYA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

İspanyol devi Real Madrid, efsane futbolcusu ve teknik direktörlük görevinde 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kaldırma başarısı yakalayan Zinedine Zidane ile tekrar anlaşma sağladı.

Real Madrid'de ikinci Zidane dönemi

Son dakika haberine göre; Real Madrid, Zinedine Zidane ile tekrar anlaşma sağlandı. Real Madrid, teknik direktörlük göreviyle 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazananan ancak bir anda birçok söylentiyle birlikte görevini bırakan Zinedine Zidane ile tekrar anlaştı.

İspanyol medyasında yer alana habere göre Santiago Solari ile yollarını ayıran Real Madrid ikinci Zidane dönemi için resmi açıklamayı bu akşam yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid zinedine zidane

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