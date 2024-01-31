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  4. Real Madrid'de istediği şansı bulamayan Arda Güler için gelen tepkiler sonrası Ancelotti Türkiye'ye seslendi!

Real Madrid'de istediği şansı bulamayan Arda Güler için gelen tepkiler sonrası Ancelotti Türkiye'ye seslendi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gittiği günden bu yana beklenilen süreyi bulamayan milli yıldız Arda Güler için konuşurken, genç yıldız konusunda sabırlı olunması gerektiğini söylerken genç yıldız için "O sadece 18 yaşında" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren ve büyük umutlarla Madrid ekibine giden Arda Güler'in İspanya kariyeri pek de istediği gibi gitmiyor. Transferi sonrası yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan milli yıldız sakatlığını atlatsa da hala forma şansı bulamaması Ancelotti'ye tepkilere neden olmuş durumda.

La Liga'da şu ana kadar yalnızca 9 dakika forma giyebilen Güler için konuşan Ancelotti "Sabırlı olun" dedi.

"SADECE 18 YAŞINDA"

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İtalyan teknik adam, basın toplantısında "Arda Güler, sakatlığının ardından çok iyi ilerliyor. Sabırlı olun, o sadece 18 yaşında" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE SESLENDİ

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Arda Güler'in oynama zamanının geleceğini de aktaran Ancelotti, "Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyor. Sabırlı olmak zorundasınız. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var. Sabırlı olmalılar. Zamanı mutlaka gelecektir" sözlerini sarf etti.

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