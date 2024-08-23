Real Madrid'de Jude Bellingham sakatlandı! Arda Güler için fırsat doğdu!

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Mallorca deplasmanında karşı karşıya gelmişti.

Eflatun - beyazlılar, Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Vedat Muriqi'ye engel olamamış ve rakibiyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Karşılaşmaya 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine dahil olan Milli futbolcumuz Arda Güler, Ancelotti tarafından yeterince süre verilmediği için eleştirileri beraberinde getirmişti.

Maç sonrasında Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme yaptığı ve yıldız futbolcudan özür dilediği öne sürüldü.

Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Ancelotti ile bu durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

İtalyan teknik adamın dönüş uçağında "Oyuncuları oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti.

BELLİNGHAM SAKATLANDI

Real Madrid'in Valladolid ile oynanacak olan maç öncesi son antrenmanında yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın sakatlandığı açıklandı.

İspanya La Liga 2. hafta mücadelesinde Vallodolid ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de antrenmanında yıldız futbolcu Jude Bellingham sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İngiliz yıldızın sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.

İspanyol basını ise Bellingham'ın sakatlığı sonrası forma için en önemli adayların Arda Güler ve Luka Modric olacağını belirtti.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den eflatun - beyazlılara imza atan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezonu altı golle tamamlamıştı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'de A Milli Futbol Takımımız ile 1 gol - 2 asist üreterek gözleri üstüne toplamıştı.

19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro.