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Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler! Ancelotti herkesin için özür diledi! ''Benden özür dileme...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 17:02
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İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i 2-0 ile geçti. Mücadelenin ardından soyunma odasında Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler oyuna girmeyince soyunma odasının yolunu tutmuştu.

''MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ''

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Mücadelede goller ikinci yarıda Kylian Mbappé'den geldi. Skoru belirleyen Real Madrid, rahat bir oyun ortaya koydu. Bu durumda Arda Güler, oyuna girmek için yedek kulübesinde bekledi. Ancak Ancelotti, milli oyuncuyu oyuna almadı ve son değişiklik hakkını Endrick'ten yana kullandı. Tabelanın kendisi için kalkmadığını gören Arda Güler, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

ANCELOTTI, ARDA'NIN YANINA GİTTİ

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Teknik Direktör Carlo Ancelotti, 2-0 kazanılan mücadelede Arda Güler'e şans vermemeyi tercih etti. İspanyol basını maçın ardından soyunma odasında Arda Güler ile Ancelotti arasında yaşananları duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, maçın ardından tüm takım soyunma odasındayken Teknik Direktör Carlo Ancelotti içeriye girdi ve doğrudan Arda Güler'in yanına gitti.

'BENDEN ÖZÜR DİLEME...'

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İtalyan teknik adam genç yıldızdan onu oyuna almadığı için özür diledi. Bu sözlerin üzerine Arda Güler ayağa kalkarak, "Bayım benden özür dilemeyin. Kararlarınıza saygı duyuyorum" dediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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