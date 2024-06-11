Real Madrid'de ortalığı karıştıran haber! 'Takımdan biri gidecekse bu Arda Güler!'

İspanya La Liga'nın özellikle son haftalarında forma şansı bulan ve bu şansı oldukça iyi değerlendiren milli yıldız Arda Güler için İspanyol basınından herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler'i gözden çıkarması olası bir ihtimal. Haberde; Real Madrid yönetiminin Dani Ceballos ile Arda Güler arasında seçim yapması durumunda, kiralık olarak gönderilecek olan oyuncunun Arda Güler olacağı iddia edildi.

"CEBALLOS KALIR, ARDA GİDER"

Bunun nedeni ise Toni Kroos. Carlo Ancelotti, bu sezon emeklilik kararı alan ve Real Madrid'den ayrılan Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor.

"İHTİMAL DIŞI DEĞİL"

TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" detayına da yer verdi. Durumundan haberdar olan Ceballos da, menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdi. Haberde son tercihin Arda Güler değil Ceballos olacağının altı çizildi.





