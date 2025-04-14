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  4. Real Madrid'de tarihi transfer gelişmesi! Yer yerinden oynayacak... Kimse beklemiyordu

Real Madrid'de tarihi transfer gelişmesi! Yer yerinden oynayacak... Kimse beklemiyordu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 19:19
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Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, Vinicius Junior ile ilgileniyor. Suudi Arabistan ekiplerinin Vinicius Junior transferinin hayalini kurdukları ve Real Madrid'de birçok yöneticinin Brezilyalı yıldızın ayrılık ihtimalinin farkında olduğu kaydedildi.

Real Madrid'de tarihi transfer gelişmesi! Yer yerinden oynayacak... Kimse beklemiyordu

Real Madrid, Vinicius Junior takımdan ayrılması durumunda önceliği Erling Haaland transferine verecek.

VINI GİDERSE HAALAND

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Sky'da yer alan habere göre, Real Madrid de Vinicius Junior'un ayrılık ihtimaline karşılık planını hazırladı. İspanyol devi, Vinicius Junior'un ayrılması halinde Brezilyalı yıldızın yerini Manchester City'den Erling Haaland ile doldurmak istiyor. Real Madrid'in, Vinicius'un olası ayrılığının ardından Erling Haaland transferine öncelik vereceği yazıldı.

MBAPPE YENİDEN KANADA

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Real Madrid, uzun süredir orijinal bir 9 numara ile oynamıyor. İspanyol devinde yaz transfer döneminde kadroya katılan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain döneminde hücum hattının kanatlarında forma giymesine rağmen Real Madrid'de en uçta görev yapmaya başlamış ve bu pozisyona adaptasyonu zaman almıştı. Real Madrid'de olası Vinicius - Haaland senaryosunun gerçekleşmesi durumunda Mbappe'nin yeniden hücum hattında kanada geçmesi bekleniyor. Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 19 gol attı ve 14 asist yaptı. Manchester City'de bu sezon 40 maçta süre bulan 24 yaşındaki Erling Haaland ise 30 gol attı ve 4 asist yaptı.

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spor Vinicius Junior futbol haaland real madrid
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