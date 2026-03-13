Beşiktaş camiası dev iftarda kenetlendi! Mahmut Özcan'ın özel davetine Emre Kocadağ ve birçok ünlü isim katıldı

Ramazan ayının bereketini ve birleştirici gücünü arkasına alan Beşiktaş camiası, Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin bir araya geldiği görkemli bir iftar programında buluştu.

Kulübün sevilen isimlerinden, Beşiktaş Kongre Üyesi ve İTO Meclis Üyesi Mahmut Özcan'ın önderliğinde organize edilen iftar yemeği, camianın ağır toplarını aynı sofrada buluşturarak gövde gösterisine dönüştü.

EMRE KOCADAĞ, İŞ DÜNYASI VE TRİBÜN LİDERLERİ AYNI MASADA!

Siyah-Beyazlı kulübün dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu bu özel davetin katılımcı profili de oldukça dikkat çekiciydi.

Beşiktaş'ın eski Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın başı çektiği iftar programına; iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, spor medyasının önde gelen gazetecileri ve Beşiktaş tribünlerinin nabzını tutan sevilen tribün liderleri katılım sağladı.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ" MESAJI

Son derece samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen iftar yemeğinde, masalardaki ana gündem maddesi elbette Beşiktaş oldu. Camianın farklı kesimlerini temsil eden isimlerin, hiçbir fikir ayrılığı gözetmeksizin aynı sofra etrafında kenetlenmesi, taraftarlara ve spor kamuoyuna güçlü bir "birlik ve beraberlik" mesajı olarak yansıdı. Siyah-Beyazlılar, bu tarz organizasyonların kulübün geleceği adına kenetlenmeyi artırdığını vurguladı.