SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran suskunluğunu bozdu, ortalık karıştı! "Galatasaray kollanıyor, Torreira tellere tırmanıyor..."

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesen bir viraja girerken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran suskunluğunu bozdu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Saran, son haftalarda yaşanan hakem tartışmaları ve takımın son durumu hakkında son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

"PUANLARIMIZ HAKSIZ YERE GİTTİ! GUENDOUZI BİLE İSYAN ETTİ"

Bugüne kadar hakemler hakkında konuşmamaya özen gösterdiğini ancak son 2 haftada "çok garip şeylerin" yaşandığını belirten Sadettin Saran, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu ve hakemleri topa tuttu:

"Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı; bağırıp çağırmanın bir işe yaradığını görmedim. Hoşgörü ve birlik istedim ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Lucas Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Torreira tellere tırmanıyor, bir şey yok! Matteo Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı ve durumu bize de söyledi. Merkez Hakem Kurulu'nda ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Puanlarımız haksız yere gitti, buna isyan etmemiz gayet normal."

"GALATASARAY KOLLANIYOR AMA BAHANEYE SIĞINMAM!"

Şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri Galatasaray ile ilgili de olay yaratacak bir itirafta bulunan Başkan Saran, takımın yaşadığı ağır sakatlık krizlerine de değindi:

"Sadece adil rekabet istiyoruz. Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik. O yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki ortada bir haksızlık yok. Evet, ben açıkçası Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum."

TARAFTARA TARİHİ ÇAĞRI: "RİCA EDİYORUM, 9 HAFTA SABIR"

Geçmiş yıllarda yaşanan hayal kırıklıklarının tekrarlanmaması için camiaya seslenen Saran, En-Nesyri, Dzeko ve Tadic örneklerini vererek taraftardan kenetlenmelerini istedi:

"Taraftarımızdan 9 hafta rica ediyoruz. En-Nesyri'de yaşadığımız gibi... Dzeko ve Tadic geçen sene buradan buruk gittiler. Olan oldu ama şu kalan 9 haftada takıma kayıtsız şartsız destek istiyoruz. Eğer biz şampiyon olacaksak, bu sadece oyuncuların mücadelesiyle değil, taraftarımızın da omuz vermesiyle olacak. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp destek olmalıyız!"