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Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 21.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından takımdaki geleceği konusunda tartışmalar başlayan Zinedine Zidane'ın yerine düşünülen isim belli oldu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, teknik direktör koltuğuna Xabi Alonso'yu getirmeyi düşündüğü ifade edildi. Ligde 4 maçta 2 beraberlik alan Madrid temsilcisinde, Şampiyonlar Ligi'nde alınan 3-0'lık PSG yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre daha önce üst üste 3 kez İspanyol devini bu kupada şampiyon yapan Fransız çalıştırıcı takımdan ayrılırsa, başkan Florentino Perez, yerine eski oyuncuları Xabi Alonso'yu düşünüyor. Uzun yıllar Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih formaları giyen ve 2017 yılında futbol kariyerine nokta koyan Xabi Alonso, güncel olarak Real Sociedad'ın rezerv takımını çalıştırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
real madrid Zinedine Zidane Paris Saint-Germain Florentino Perez

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