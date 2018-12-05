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Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Makedon basını, Real Madrid’in Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki Eljif Elmas'la ilgilendiğini yazdı. Haberde İspanyol devinin 5 milyonu peşin olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için dev bir transfer gelişmesi yaşandı. Makedonya’nın Ekipa gazetesinin haberine göre; Real Madrid sezon başından beri izlediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya karar verdi.

İspanyol ekibinin ‘Avrupa’daki en yetenekli 5 genç futbolcu’ şeklinde bir rapor hazırladığı ve Elmas’ın bu listedeki oyunculardan bir tanesi olduğu bildirildi. Futbolcunun kalitesinden oldukça etkilendiği belirtilen İspanyol idarecilerin, Kanarya’ya 5 milyon Euro'luk teklifte karar kıldı. Real Madrid’in Sarı-Lacivertli kulübe yapacağı teklifin bonus da içereceği aktarıldı.

DEVLER TAKİP EDİYOR
İspanyol devi, Eljif’in A takımıyla çıkacağı ilk maçla birlikte F.Bahçe’ye 15 milyon euro daha verecek. Böylelikle Real’in ödeyeceği toplam bonservis bedeli 20 milyon Euro olacak.

19 yaşındaki oyuncun 2022 yılında biten sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor, City, PSG, narya’ya 5 milyon euroluk teklifte karar kıldı. Dortmund ve Roma da Eljif’i yakından takip ediyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas real madrid Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sümme yalan ben real madridde çalışıyorum yok öyle bi şey
fenerbahçe oynatamadi , bari satsin para kazansın kulüp çöplerin parasını öder
henüz erken
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