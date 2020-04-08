Real Madrid'den flaş karar! Maaşlar düşürülüyor!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verildiği ve kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurduğu belirtildi.
Bu durum karşısında kulüp çalışanlarının tamamının işlerine devam edebilmesi için basketbol ve futbol A takımındaki oyuncuların, teknik kadronun ve çalışanların maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürüleceği, bu karara onların da onay verdiği bildirildi.
İspanya'da Kovid-19'dan dolayı bu zamana 1. ve 2. lig kulüplerinden 8'i "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayarak, bazı çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmıştı. Ayrıca, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpler de A takımlarındaki futbolcuların ve teknik heyetin maaşlarında kesinti yapma kararı almıştı.
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