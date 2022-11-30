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Real Madrid'den Galatasaray'a çıkarma! 2 oyuncuyu birden alabilirler...

30.11.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'da birçok takımın radarına giren Sacha Boey için Real Madrid yetkilileri Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelecek. İspanyol devinin sadece Boey için değil, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in de son durumunu öğrenmek için kapıyı çalacağı ifade edildi.

Real Madrid'den Galatasaray'a çıkarma! 2 oyuncuyu birden alabilirler...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın oyuncuları paylaşılamıyor... Sacha Boey için şimdiden birçok takım sıraya girerken Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimler yapılacak. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılılarda parlayan Sacha Boey için dünya devi Real Madrid hamle yapacak.

SADECE SACHA BOEY DEĞİL, YUSUF DEMİR...

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Real Madrid, Galatasaray’dan sadece Sacha Boey’i değil Yusuf Demir’i de izleme listesine ekledi. Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı maçları izlemeye gelecek olan Real Madrid yetkilileri, nihai kararı İstanbul'da verecek.

YUSUF DEMİR SORULACAK

AA-28872122

Bir dönem Barcelona'da oynayan Yusuf Demir'in de son durumunu merak eden Real Madrid yetkilileri, Sacha Boey'in yanına Yusuf Demir hakkında da bilgi alacak.

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