Real Madrid'den Galatasaray'a çıkarma! 2 oyuncuyu birden alabilirler...

Galatasaray'ın oyuncuları paylaşılamıyor... Sacha Boey için şimdiden birçok takım sıraya girerken Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimler yapılacak. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılılarda parlayan Sacha Boey için dünya devi Real Madrid hamle yapacak.

SADECE SACHA BOEY DEĞİL, YUSUF DEMİR...

Real Madrid, Galatasaray’dan sadece Sacha Boey’i değil Yusuf Demir’i de izleme listesine ekledi. Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı maçları izlemeye gelecek olan Real Madrid yetkilileri, nihai kararı İstanbul'da verecek.

YUSUF DEMİR SORULACAK

Bir dönem Barcelona'da oynayan Yusuf Demir'in de son durumunu merak eden Real Madrid yetkilileri, Sacha Boey'in yanına Yusuf Demir hakkında da bilgi alacak.

