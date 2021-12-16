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Real Madrid'den Kingsley Coman bombası

16.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer etmek için Barcelona ve Manchester City'nin ardından Real Madrid'in de devreye girdiği belirtildi.

Real Madrid'den Kingsley Coman bombası
Kingsley Coman

Kingsley Coman

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Real Madrid, Bayern Münih'teki sözleşmesini uzatmayan orta sahasının önemli ismi Kingsley Coman'ı transfer etmek istiyor.

İspanyol kuruluşu Defensa Central'ın haberine göre Real Madrid, Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı kadrosuna katmak için yarışa katıldı.

İspanyol devleri, Bayern Münih'teki sözleşmesini uzatmayan 25 yaşındaki oyuncuyu için 35 milyon Euro'ya kadar teklif vermeye hazır.

COMAN'IN KARİYERİ

Kingsley Coman, henüz 25 yaşında olmasına rağmen şimdiden ışıltılı bir kariyere sahip. Futbol kariyerinin her yılı bir kupa kazanan Fransız, Fransa, İtalya ve Almanya'da bir lig şampiyonluğu kazandı.Bayern için son altı yılda önemli bir figür olan Coman, çeşitli sakatlıklar yaşamasına rağmen kulübe imzasını bıraktı. 2021/22 sezonuna yavaş başlayan 25 yaşındaki oyuncu, çıktığı 11 maçta 2 gol ve 1 asistle forma giydi. (Ajansspor)

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