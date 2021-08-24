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Real Madrid'den Mbappe için ilk teklif

24.08.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı ve takımdan ayrılmak isteyen Kylian Mbappe için ilk teklifi yaptı. İlk rakam ise 160 milyon Euro.

Real Madrid'den Mbappe için ilk teklif

Real Madrid'in, Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve gelecek yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için ilk teklifini yaptığı bildirildi. İngiltere'nin önde gelen spor gazetesi Talkspor'un haberine göre; Real, ilk teklifi yaptı.

160 MİLYON EURO!

PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.

Fransız basını ise PSG'nin 160 milyon Euro'luk ilk teklifi reddettiğini ancak pazarlıkların devam ettiğini yazdı.


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