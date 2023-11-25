Real Madrid'den olay açıklama! Icardi'nin adını duyunca küplere bindi: Ben olduğum sürece bu formayı giyemez"

Galatasaray taraftarı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino'nun "Real Madrid ile görüşüyoruz" açıklaması sonrası adeta yıkılırken, bu olayın yankıları da sürmeye devam ediyor.

Ünlü menajerin bu açıklamalarının ardından İspanyol kulüpten de çok konuşulacak bir açıklama geldi.

REDDETTİLER

İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından The Athletic'e konuşan Real Madridli yetkililer, Mauro Icardi'nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcünün transferiyle ilgilenmediklerini açıkladı.

PEREZ'DEN OLAY ÇIKIŞ

Öte yandan bir başka kaynağa göre ise Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında yapılan görüşmede Ancelotti'nin takıma güç katacağını söylerken Perez'in ise "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.

ÖZEL YAŞAMI NEDENİYLE VAZGEÇİLMİŞTİ

Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.





