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Real Madrid'den yılın transfer bombası! Zidane ile Pogba'nın fotoğrafı ortaya çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 18.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın adı, uzun bir süredir La Liga devi Real Madrid'le transfer dedikodularına karışıyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Dubai'de Real'in hocası Zinedine Zidane ile görüntülenmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

Real Madrid'den yılın transfer bombası! Zidane ile Pogba'nın fotoğrafı ortaya çıktı

Manchester United'ın Fransız süperstarı Paul Pogba'nın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le transfer dedikodularına karışıyordu.

26 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun milli takım arasında Real'in hocası Zinedine Zidane ile Dubai'de sohbet ederken görüntülenmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

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Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mirror, ikilinin havuz kenarında konuşurken çekilmiş fotoğrafını yayınlarken, söz konusu görüşmenin transfer dedikodularını iyiden iyiye alevlendirdiği kaydedildi. Gazete, Zizou'nun daha önce övgüler yağdırdığı vatandaşını gelecek yaz kadrosunda görmek istediğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid zinedine zidane Paul Pogba Manchester United

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