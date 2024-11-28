Real Madrid'den yürekleri ağza getiren kaza! Şampiyonlar Ligi dönüş yolunda...

La Liga devi Real Madrid’in takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

1 AY ÖNCE TANITILMIŞTI

Yeni tasarımıyla dikkat çeken lüks Real Madrid takım otobüsü, Ekim 2024'te tanıtılmıştı. Yaklaşık 1,5 milyar sterline mal olan yenilenen Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yansıtan yüksek teknolojili ve modern tasarıma sahip olan otobüs, kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

BU SENE İKİNCİ KEZ

İspanyol devi Real Madrid'in bir kazaya karışması ilk kez yaşanmıyor. Benzer bir olay Şubat ayında da meydana gelmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşmaya giden Real Madrid'i taşıyan takım otobüsü, o dönemde de bir trafik kazası geçirmişti.

LIVERPOOL MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN...

Anfield'deki yenilginin ardından Real Madrid takım otobüsü, dönüş yolunda Madrid’in M40 otoyolunda bir kazaya karıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otobüsün bir kamyona arkadan çarptığı ve sonrasında otoyolda hareketsiz kaldığı görüldü. Kazada herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.