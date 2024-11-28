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Real Madrid'den yürekleri ağza getiren kaza! Şampiyonlar Ligi dönüş yolunda...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.11.2024 18:23
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SON DAKİKA: Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İspanyol devinin takım otobüsü, otoyolda trafik kazası geçirdi. İşte detaylar...

Real Madrid'den yürekleri ağza getiren kaza! Şampiyonlar Ligi dönüş yolunda...

La Liga devi Real Madrid’in takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

1 AY ÖNCE TANITILMIŞTI

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Yeni tasarımıyla dikkat çeken lüks Real Madrid takım otobüsü, Ekim 2024'te tanıtılmıştı. Yaklaşık 1,5 milyar sterline mal olan yenilenen Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yansıtan yüksek teknolojili ve modern tasarıma sahip olan otobüs, kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

BU SENE İKİNCİ KEZ

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İspanyol devi Real Madrid'in bir kazaya karışması ilk kez yaşanmıyor. Benzer bir olay Şubat ayında da meydana gelmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşmaya giden Real Madrid'i taşıyan takım otobüsü, o dönemde de bir trafik kazası geçirmişti.

LIVERPOOL MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN...

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Anfield'deki yenilginin ardından Real Madrid takım otobüsü, dönüş yolunda Madrid’in M40 otoyolunda bir kazaya karıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otobüsün bir kamyona arkadan çarptığı ve sonrasında otoyolda hareketsiz kaldığı görüldü. Kazada herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler:
ispanya la liga real madrid
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