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Real Madrid'e büyük şok! Alaba'nın sakatlığı ciddi ve sezonu kapattı

18.12.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti. Real Madrid, David Alaba'nın çapraz bağının yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Real Madrid'e büyük şok! Alaba'nın sakatlığı ciddi ve sezonu kapattı
David Alaba

David Alaba

AVU Avusturya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid karşılaşmanın ilk yarısını Jude Bellingham (Dk. 25) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 37) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Villarreal, Jose Luis Morales'in golüyle farkı 1'e indirse de, Brahim Diaz (Dk. 64) ve Luka Modriç (Dk. 68) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

ALABA VE MENDY SAKATLANDI

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Diğer yandan Real Madrid'de ilk yarıda sol dizinden sakatlanan David Alaba, oyuna devam edemedi.

İspanyol basını Alaba'nın sakatlığının ciddi olduğunu ve sezonu kapattığını yazdı.

Madrid takımında ayrıca diğer bir defans oyuncusu Ferland Mendy de sakatlık nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadı.

Ligde puanını 42'ye çıkaran Real Madrid liderliğe yükselirken, Villarreal 16 puanla 14. sıraya geriledi.

Bir maç eksiği olan 41 puanlı Girona yarın sahasında Alaves ile karşılaşacak.

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David Alaba real madrid ligi sezon
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