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Real Madrid'e büyük umutlarla gitmişti... Arda Güler ayrılık kararı verdi! İşte sebebi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği öğrenildi. Arda Güler'in takımdan ayrılma isteğinin sebeplerinden birinin de EURO2024 olduğu öğrenildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler yeni takımında beklediğini bulamadı. Genelde yedek kulübesinde yer alan ve maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler'in talipleri artmaya devam ederken, genç yıldızdan beklenmedik bir karar geldi.

ARDA GÜLER'E 4 TALİP BİRDEN!

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Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler'e Milan, Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Kulüp ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor.

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak.

ARDA GÜLER KİRALANMAYA SICAK BAKIYOR

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Arda Güler'in de kiralanmaya sıcak baktığı öne sürülürken, yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.

SEBEBİ MİLLİ TAKIM

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Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemesinin ilk sebebi ise Milli Takım... Yıldız ismin ilk önceliğinin Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te A Milli Takım formasını giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.

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