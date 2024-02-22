Real Madrid'e büyük umutlarla gitmişti... Arda Güler ayrılık kararı verdi! İşte sebebi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler yeni takımında beklediğini bulamadı. Genelde yedek kulübesinde yer alan ve maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler'in talipleri artmaya devam ederken, genç yıldızdan beklenmedik bir karar geldi.

ARDA GÜLER'E 4 TALİP BİRDEN!

Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler'e Milan, Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Kulüp ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor.

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak.

ARDA GÜLER KİRALANMAYA SICAK BAKIYOR

Arda Güler'in de kiralanmaya sıcak baktığı öne sürülürken, yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.

SEBEBİ MİLLİ TAKIM

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemesinin ilk sebebi ise Milli Takım... Yıldız ismin ilk önceliğinin Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te A Milli Takım formasını giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.





