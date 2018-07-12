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Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

İSPANYA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Futbolun sadece futbol olmaması gibi, transferler de artık sadece bir futbolcuyu kadroya katmak değil. Bugünlerde bir oyuncuyu aldığınızda hayran ordusu da onu izliyor. O oyuncunun adı Cristiano Ronaldo olduğunda ise mesele çok büyüyor...

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

9 yıllık maceranın sonunda Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den ayrıldı. Ünlü yıldızın Juventus’a transfer olmasının ardından Real Madrid’in sosyal medya hesapları büyük bir erime yaşadı. Real’in Twitter hesabı 24 saat içinde yaklaşık 1 milyon takipçi kaybetti. Salı günü 31.97 milyon olan takipçi sayısı kısa sürede 31.02 milyon seviyesine geldi.

Ronaldo’nun yeni takımı Juve’de ise tam tersi bir durum yaşanıyor. İtalyan kulübünün takipçileri iki günde yüzde 20 artışla 6.16 milyona yükseldi.

Her şeye rağmen Real Madrid’in sosyal medyadaki liderliği sürüyor. Real Madrid’in Twitter’daki en yakın rakibi ise 18 milyon takipçi ile Manchester United. Öte yandan Ronaldo tek başına 74 milyonluk kitlesiyle hem köklü kulüpleri hem meşhur meslektaşlarını açık farkla geride bırakmış durumda. Cristiano’yu 40 milyonla Neymar, 19 milyonla Pique izliyor. (SKOR)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid ronaldo juventus

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