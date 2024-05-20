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  4. Real Madrid'e transfer olması beklenen Mbappe Villarreal maçını izledi, Arda Güler'e hayran kaldı! "Bu çocuk.."

Real Madrid'e transfer olması beklenen Mbappe Villarreal maçını izledi, Arda Güler'e hayran kaldı! "Bu çocuk.."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 12:01
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Geçtiğimiz haftalarda PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması beklenirken, İspanyol devinin son oynadığı maçı seyrederken Arda Güler'e hayran kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son haftalarda attığı gollerle dikkatleri çeken Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kanaat önderlerinin övgüyle bahsettiği milli yıldız için geçtiğimiz günlerde PSG'den ayrılacağını açıklayan Mbappe de bir değerlendirmede bulundu.

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı.

"ÖZEL BİR ŞEY VAR"

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Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

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