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  4. Real Madrid efsaneler koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak

Real Madrid efsaneler koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak

İSPANYA HABERLERİ  | 15.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele için Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması satılacak.

Real Madrid efsaneler koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak

İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması da yer alacak.

24 Nisan Cuma günü internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid koronavirüs roberto carlos casillas Fernando Hierro

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bedava verseniz almam birde açık arttırmadan mı satacaklar . komik
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