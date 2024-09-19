Real Madrid efsanesinden Arda Güler' övgü dolu sözler! ''Çok ilginç bir oyuncu...''

Son Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda da İspanyol yıldız, milli futbolcu Arda Güler'in form durumu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından AS'a konuşan efsane isim Guti Hernandez'in açıklamaları;

"BU KADRO, GALACTICOS DÖNEMİNDEN DAHA İYİ"

"Real Madrid'in şu anki kadrosu, Galacticos dönemindekinden daha iyi. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar."

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLMADI"

"İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç olmadı."

''ANCELOTTI İÇİN ARDA GÜLER DAHA FAZLA ÖNEME SAHİP OLACAKTIR''

"Ancelotti, Arda Güler'e artık daha fazla süre veriyor. Çok ilginç bir oyuncu, harika pasları olan, gol atan bir orta saha oyuncusu. Önümüzdeki dönemde daha fazla öneme sahip olacak. Valverde benim için dokunulmaz. O ve Bellingham, çok önemli oyuncular. Carlo Ancelotti'ye zaman vermeliyiz. 4-4-2'ye geçtiğinde Arda Güler ve Brahim Diaz gibi daha teknik oyuncular kullanabilecek. Mükemmel bir kombinasyon oluşturmak için birçok oyuncuya sahip."

2 MAÇA 11'DE BAŞLADI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 6 maçta süre buldu. 19 yaşındaki milli futbolcu, bu maçların 2'sine ilk 11'de başladı. Aynı zamanda bu sezon eflatun-beyazlılarla UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.