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  4. Real Madrid formasıyla sezonu açan Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Real Madrid formasıyla sezonu açan Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.08.2024 19:38
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Real Madrid'in dün gece oynadığı Milan mücadelesinde maça 11'de başlayan Arda Güler'in performansı geçer not aldı. Karşılaşmanın oynandığı esnada takımın kaptanı Modric'ten Arda'ya ufak bir uyarı geldi.

Real Madrid formasıyla sezonu açan Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler, Real Madrid ile yeni sezon için top başı yaptı. Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Arda Güler, güzel bir oyun ortaya koydu.

1-0 MAĞLUP OLDULAR

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Amerika'nın Chicago şehrinde oynanan mücadelede Real Madrid sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken, İspanyol devinin oyuncuları performanslarıyla geçer not aldı.

ARDA'YA UYARI GELDİ

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Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu. Fırsat gelmesine rağmen şut çekmediğini fark eden Modric, Arda Güler'i uyardı. Modric, "Bunu bidaha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan." dediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler modric real madrid
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