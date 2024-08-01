Real Madrid formasıyla sezonu açan Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Arda Güler, Real Madrid ile yeni sezon için top başı yaptı. Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Arda Güler, güzel bir oyun ortaya koydu.

1-0 MAĞLUP OLDULAR

Amerika'nın Chicago şehrinde oynanan mücadelede Real Madrid sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken, İspanyol devinin oyuncuları performanslarıyla geçer not aldı.

ARDA'YA UYARI GELDİ

Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu. Fırsat gelmesine rağmen şut çekmediğini fark eden Modric, Arda Güler'i uyardı. Modric, "Bunu bidaha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan." dediği ifade edildi.